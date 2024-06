A direita extrema e radical com que hoje nos confrontamos não é uma cópia do nacionalismo violento dos anos 30, mas deixou de ser uma força marginal nas democracias europeias. Desgasta-as por dentro.

1. O diário francês Libération resumiu o sentido das celebrações do 80.º aniversário do desembarque da Normandia com um título perfeito: “Le jour le plus Ukrainien.” A frase inspirou-se noutro célebre título, de um filme de 1962: O Dia mais Longo. O diário francês conseguiu unir numa simples frase a actualidade e a História. É o resumo perfeito do que aconteceu no dia 6 de Junho de 2024, nas praias e nos cemitérios da Normandia, para assinalar a passagem de 80 anos sobre o primeiro dia da maior operação militar de sempre, que iniciou a viragem definitiva da guerra contra a barbárie nazi. Nesse dia, morrem nas praias da Normandia 10 mil soldados, muitos deles americanos, porque lhes coube as praias mais difíceis de tomar: Omaha e Utah.