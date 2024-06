Sporting derrota FC Porto e adia decisão para a “negra”

“Leões” e “dragões” vão realizar uma derradeira partida para saber qual dos dois irá disputar a final do nacional.

O Sporting manteve viva a esperança de chegar à final do play-off do campeonato nacional de hóquei em patins ao vencer, este domingo, o FC Porto, por 4-2, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

Com este resultado, os “leões” vão disputar na quarta-feira, no Dragão Arena, a decisiva partida que decidirá qual será um dos finalistas da prova.

A partida deste domingo começou com ambas as equipas a disporem de boas ocasiões para marcar, mas o Sporting vou ganhando algum ascendente e chegou a uma vantagem confortável graças a golos de Nolito, Rafa Bessa e João Souto.

O FC Porto apenas conseguiu minorar os estragos reduzindo a desvantagem numa boa iniciativa de Gonçalo Alves a poucos segundos do intervalo.

Na segunda parte, os portistas equilibraram a partida e colocaram a diferença na margem mínima por intermédio de Rafa. Mas Ferran Font, quatro minutos depois, fixou o resultado final.