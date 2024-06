Pichardo, “picado” com jornalista, sugere que pode saltar 18 metros

O atleta surge nos Europeus confiante, prestando-se a saltar de calças e de boné na cabeça, antes de ficar com uma pose desafiadora, de mão no queixo, apoiado num joelho. Vai saltar 18 metros em Roma?

Pedro Pablo Pichardo esteve desaparecido. Poucos sabiam onde andava – nem mesmo o Comité Olímpico. Entre problemas físicos, questões laborais e contratuais com o Benfica e as habituais excentricidades diversas de quem se dá ao luxo de nada dizer a ninguém em pleno período pré-olímpico, o saltador luso-cubano apareceu, neste domingo, nos Europeus, com a confiança de quem não passou por nada disto.

Primeiro, assegurou tranquilamente a qualificação para a final do triplo salto, dando-se ao luxo de saltar de calças e de boné na cabeça, antes de cair na caixa de areia e ficar com uma pose irreverente e desafiadora, de mão no queixo e braço apoiado no joelho. Assim ficou à espera dos 17,48 metros, que foram tão fáceis e claros que nem precisou de saltar mais.

Depois, segundo cita o jornal Record, prestou-se a um bate-boca com um jornalista espanhol, que falava da luta pelo ouro, teoricamente reservada a um duelo entre Pichardo e Jordan Díaz, também ele cubano de nascença, mas a competir por Espanha.

“Não sei se a luta pelo ouro será entre o Jordan Díaz e eu. Tens de perguntar-lhe. O campeão sou eu, por isso pergunta-lhe a ele”, começou por dizer.

E foi mais longe no tom desafiador, chegando a “picar-se” com o jornalista que perguntou se Pichardo ainda se sentia capaz de chegar aos 18 metros ou se esses dias – que foram em 2015 – já lá vão. “Como te chamas? Na terça-feira à noite dizes-me se estou ou não capaz de saltar 18 metros", disparou, aludindo à final marcada para esse dia.

Nessa final estará ainda Tiago Pereira, medalha de bronze nos últimos Mundiais, que também assegurou a qualificação com tranquilidade, saltando 16,83 metros.