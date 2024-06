Oliveirense vence Benfica e força “negra”

A Oliveirense derrotou, neste domingo, o Benfica por 2-1 no quarto jogo das meias-finais do play-off do campeonato nacional de hóquei em patins, adiando a decisão quanto à equipa apurada para a final para um quinto jogo, a disputar na quinta-feira (19h) no Pavilhão da Luz.

Obrigada a ganhar para manter a esperança de chegar à fase decisiva da competição, a equipa de Oliveira de Azeméis até começou a perder - golo de José Miranda, aos 5 minutos. Mas conseguiu reagir e, na segunda parte, deu a volta ao resultado. Primeiro Facundo Navarro empatou e Lucas Martínez completou a reviravolta.

A perder, o Benfica foi em busca do empate, mas Alejandro Edo esteve intransponível na baliza da Oliveirense, segurando a vitória - o espanhol defendeu mesmo, a 8 segundos do final, um livre directo de Carlos Nicolía.