Segunda na TV: Crimes nos Trópicos, O Mar de Camões e muito cinema português

Num feriado a pedir maratonas, também contamos com a Europa Vista de Cima, reconstruções Depois do Caos, cinema de Fassbinder e uma pequena e maravilhosa cozinheira.

CINEMA

Légua

TVCine Edition, 11h30

Mistura de filme social e melodrama familiar, o filme de Filipa Reis e João Miller Guerra foca-se em três gerações de mulheres numa aldeia de Marco de Canaveses: Emília (Fátima Soares), que toma conta de uma casa senhorial; Ana (Carla Maciel), filha dos caseiros e amiga de Emília; e Mónica (Vitória Nogueira da Silva), filha de Ana, uma jovem ansiosa por deixar aquele tédio.

O Trio em Mi Bemol

TVCine Edition, 14h55

Paul e Adélia viveram um grande amor. Um ano após a separação, ela visita-o no momento em que ele, realizador de cinema, se prepara para adaptar a única peça de teatro de Éric Rohmer. O reencontro vai fazê-los reflectir sobre a obra de Rohmer e também sobre a sua vida em comum. Este filme em tom de comédia é realizado por Rita Azevedo Gomes e protagonizado por Pierre Léon e Rita Durão.

É emitido na recta final do ciclo Vozes de Portugal, que hoje ainda passa por Abandonados, de Francisco Manso (às 17h), O Último Animal, de Leonel Vieira (18h35), e Soares É Fixe, de Sérgio Graciano (20h20).

A Gaiola Dourada

Hollywood, 21h30

Também o Hollywood se sintoniza no 10 de Junho com uma maratona de filmes. Entre eles está esta comédia-sucesso de 2013. Dirigida por Ruben Alves e protagonizada por Rita Blanco e Joaquim de Almeida, segue um casal que emigrou para França há mais de 30 anos e que agora pensa voltar com a família.

Antes, às 17h30, o canal exibe Pedro e Inês, de António Ferreira, seguido, às 19h35, d’O Pátio das Cantigas segundo Leonel Vieira. O Fim da Inocência, de Joaquim Leitão, remata o especial, às 23h05.

Effi Briest - Amor e Preconceito

RTP2, 00h14

Rainer Werner Fassbinder assinou, em 1974, esta adaptação do romance de Theodor Fontane, publicado em 1895. Citando a Cinemateca Portuguesa, “trata-se de um dos seus filmes mais complexos, do ponto de vista formal, com um trabalho peculiar sobre a língua alemã”. Quanto à história, é um drama em torno das agruras de um casamento do século XIX, na perspectiva de uma mulher jovem (interpretada por Hanna Schygulla) que se casa com um homem mais velho e sofre as consequências de ser acusada de adultério.

SÉRIE

Crimes nos Trópicos

Star Crime, 22h

Abre a terceira ronda de investigações levadas a cabo pela dupla improvável formada por Gaëlle Crivelli (Béatrice de la Boulaye) e Mélissa Sainte-Rose (Sonia Rolland) – ambas com a vida amorosa numa confusão, neste ponto da série francesa.

DOCUMENTÁRIOS

Europa Vista de Cima

National Geographic, 22h10

Composta por imagens aéreas de países europeus, a série regressa aos serões de segunda para a sexta temporada. Do primeiro episódio avista-se a Península Ibérica, onde sobressai, por exemplo, o maior maior parque solar flutuante do continente, situado no Alqueva.

Depois do Caos

História, 22h15

A engenharia do pós-II Guerra Mundial é o tema desta minissérie de quatro episódios, para ver às segundas, a partir de hoje. Cada um incide sobre a reconstrução de uma cidade europeia que se reergueu de bombardeamentos: Le Havre (França), Londres (Inglaterra), Berlim (Alemanha) e Varsóvia (Polónia).

MÚSICA

O Mar de Camões

RTP1, 23h04

Este Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas reveste-se de vénias acrescidas, por coincidir com o ano em que se comemoram os 500 anos do nascimento do autor d’Os Lusíadas. Em sua homenagem, a Sociedade Portuguesa de Autores produziu o concerto O Mar de Camões, que teve lugar na Aula Magna de Lisboa, a 29 de Abril, e que a RTP transmite esta noite.

Inspirado pela lírica de Camões e concebido e dirigido por Renato Júnior e Tiago Torres da Silva, contou com interpretações de Katia Guerreiro, Selma Uamusse, Tatanka e Vitorino, entre outros.

INFANTIL

Alice na Sua Maravilhosa Pastelaria

Disney Junior, 10h25

Novos episódios da série animada que explora o País das Maravilhas pelos olhos da pequena Alice, uma pasteleira de mão cheia graças ao livro de receitas mágico que herdou da bisavó, a Alice de Lewis Carroll.