Olga Martins sai da Lavradores de Feitoria para se dedicar ao seu próprio vinho Poeira

A gestora e enóloga deixou o cargo de CEO da empresa no Douro, embora continue a ser accionista. Agora, está focada no Poeira, o seu projecto familiar de vinhos.

Depois de 23 anos na Lavradores de Feitoria, com 20 quintas espalhadas pelo Douro, Olga Martins anunciou esta sexta-feira, 7 de Junho, a sua saída da empresa. Num comunicado enviado à imprensa, a gestora e enóloga disse estar desde o início deste mês “dedicada a 100%” ao seu projecto de vinhos com o marido, o Poeira, também no Douro.

Olga Martins afirmou que não foi fácil tomar a decisão de deixar a Lavradores de Feitoria, “empresa de vinhos que viu nascer, acompanhou da infância à adolescência, e fez tornar-se numa entidade regida por valores e princípios de sustentabilidade socioeconómica e ambiental ”, lê-se no comunicado. Apesar disso, continuará a ser accionista da empresa, sublinha.

A ligação à Lavradores de Feitoria, empresa fundada no ano de 2000 com a junção de 20 quintas distintas no Douro, num total de 600 hectares de vinhas nas três sub-regiões, começou em 2001. Na altura, Olga era responsável pela selecção e negócio de vinhos no ClubVintage.com quando foi convidada para criar e desenvolver o departamento comercial da Lavradores de Feitoria, que apenas tinha um ano de existência. Em 2003, passou a ser vogal do Conselho de Administração e, em 2006, assumiu o cargo de CEO, mantendo também a função de directora comercial da empresa.

Além de ter sido considerada Executiva do Ano de 2013 nos prémios conjuntos da revista Máxima e do Jornal de Negócios, Olga foi condecorada em 2015 pelo Presidente da República com o grau Oficial da Ordem do Mérito Empresarial, Classe do Mérito Agrícola. Nos últimos anos, foi também uma das vozes mais sonantes na luta pela valorização dos vinhos DOC Douro.

Agora, sentiu que “estava na hora” escreve. “Senti que estava na hora de encerrar este ciclo e, por isso, não aceitei o convite para continuar, nas últimas eleições”, afirma. “Aprendi muito, sobretudo com o Fernando Albuquerque e com o Dirk Niepoort, a quem serei sempre grata.”

Foto A Quinta do Poeira em tempo de uma vindima dr

Foto Olga Martins vai dedicar-se ao projecto familiar dos vinhos Poeira dr

Tal como explica no comunicado, o marido, o também enólogo Jorge Moreira, há muito que a desafiava a assumir a gestão e promoção dos vinhos da família, a Quinta do Poeira, situada numa encosta do Vale do Pinhão, também no Douro, e fundada em 2001.

Olga já tinha, aliás, assinado um vinho Poeira, o She By Poeira, feito a partir de uma parcela de Touriga Franca. “É agora tempo de agarrar este projecto a tempo inteiro, com o afinco que lhe é reconhecido, juntando mais um elemento para realizar o seu sonho de vida: construir algo que deixe o seu legado orgulhoso, colocando os vinhos Poeira na história do Douro”, lê-se no comunicado.