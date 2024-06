Ministra da Saúde está estável, mas ficará em observação 12 horas

A ministra da Saúde e os dois elementos que sofreram um acidente rodoviário esta sexta-feira estão estáveis, mas ficarão em observação cerca de 12 horas no Hospital São Francisco Xavier, disse à Lusa o director do serviço de urgência.

O médico João Furtado confirmou que a ministra Ana Paula Martins e dois elementos da sua equipa, entre os quais o motorista, deram entrada no serviço de urgência do Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, perto das 20:30, na sequência de um acidente de viação.

"Estavam hemodinamicamente estáveis, apresentavam algumas escoriações e algumas feridas, mas são feridas ligeiras e ficaram em observação", adiantou o director da urgência.

Segundo João Furtado, os exames de avaliação revelaram pequenas alterações, fracturas e outro tipo de "traumatismos menores e, por bem, e dentro do que é recomendado ficarão em observação pelo menos cerca de 12 horas". "Neste momento, tanto a senhora ministra quanto os elementos da equipa estão todos clinicamente muito estáveis e vão-se manter agora em observação", continuou o director do serviço de urgência.

A ministra da Saúde sofreu um acidente rodoviário na sexta-feira, cerca das 19 horas, quando regressava de uma viagem a Coimbra, confirmou à Lusa fonte oficial.

Segundo a fonte do gabinete da ministra da Saúde, a governante regressava de uma cerimónia de assinatura de contratos no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) relativos à construção e requalificação de centros de saúde em Coimbra quando ocorreu o acidente.

O jornal Correio da Manhã avançou que o acidente ocorreu na Auto-estrada do Oeste (A8) na zona de Torres Vedras.

Contactado pela Lusa, o comandante dos bombeiros de Torres Vedras, Hugo Jorge, contou que recebeu o alerta para um acidente na A8 (auto-estrada que liga Leiria a Lisboa) e que deslocou os meios habituais nestas circunstâncias (duas ambulâncias, uma viatura de desencarceramento e uma viatura de comando) que percorreram a via sem encontrarem o acidente. O responsável disse desconhecer que se trataria de uma viatura governamental.

Também o comandante sub-regional do oeste, Carlos Silva, disse que foi percorrida a A8 entre Caldas da Rainha, Torres Vedras e Malveira e que também não foi encontrado qualquer acidente.