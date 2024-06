Comissão de inquérito sobre o caso das gémeas: o que já se sabe e o que se segue

As audições arrancam a 17 de Junho e os deputados terão acesso, no dia 11, à informação que a Presidência da República enviou à justiça. Os trabalhos acabam em quatro meses.

Embora esteja a decorrer um inquérito no Ministério Público e a Polícia Judiciária esteja a investigar o chamado caso das gémeas, o Parlamento vai também debruçar-se sobre o assunto numa comissão parlamentar de inquérito (CPI) que arranca com audições, no dia 17, a uma longa lista de figuras, do Presidente da República à ministra da Saúde.