Albuquerque vai governar a Madeira tendo os Açores como exemplo

Na Madeira, como nos Açores e até no conjunto do país, o PSD depende do Chega ou do PS para governar. Nos arquipélagos, os sociais-democratas viram-se para o Chega para conseguir a maioria.

Com a tomada de posse do XV Governo Regional, a Madeira passará a ser governada numa lógica análoga à dos Açores, com o PSD a liderar um governo minoritário e a abrir a porta a entendimentos com o Chega. No plano nacional, apesar do “não é não” de Montenegro ao Chega, também não existe uma maioria óbvia capaz de assegurar a governabilidade, e o Governo depende do partido de André Ventura ou do PS para governar.