Barragens, EDP e (ir)responsabilidade social

É justo a EDP interpor uma ação no valor de €475.029.599,81 só por saber que nenhum município do interior tem condições para suportar €5.812.878,00 de custas judiciais?

As decisões da EDP são tomadas por pessoas de carne e osso. Por isso, a interpelação ao sentido de responsabilidade social da EDP é feita diretamente a si, Miguel Stilwell Andrade, na qualidade de presidente do conselho de administração. Como sabe, desde 3/12/2003 (data da entrada em vigor do Código Municipal dos Impostos sobre Imóveis) incide IMI sobre as barragens. No entanto, decorridos mais de 20 anos sobre a entrada em vigor do CIMI, o senhor e os que o antecederam encontraram sempre forma de não pagar nem um cêntimo de IMI.