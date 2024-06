Já cheira a festa na Alemanha unida pelo futebol

Falta menos de uma semana para a bola começar a rolar na Alemanha: a 14 de Junho, a Allianz Arena, em Munique, recebe o jogo inaugural do Euro 2024 – a selecção anfitriã vai medir forças com a Escócia. Portugal tem de esperar até dia 18 para dar o seu pontapé de saída neste europeu de futebol que afirma querer ser "o mais sustentável de sempre": tem encontro marcado com a República Checa, na Red Bull Arena, em Leipzig (20h, SIC).

Enquanto não soa o apito inicial, ainda há tempo para conhecer algumas das dez cidades onde se vai jogar este europeu de futebol. Foi o que já fez o Nuno Sousa, que andou a descobrir os vinhos de Estugarda, depois o íman de modernidades que é Frankfurt, em seguida a provar cervejas em Colónia e, por fim, a conhecer o museu alemão do futebol, em Dortmund. É para ler aqui, enquanto aguarda que o árbitro apite para o arranque da festa do Euro.

E porque também já cheira a santos populares, a Catarina Moura propõe um mergulho no universo da sardinha, que, para além do clássico "na grelha", se vai temperando também com outros sabores.

Bom fim-de-semana e boas fugas!