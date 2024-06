Bulgária com eleições antecipadas para travar instabilidade política

Os eleitores búlgaros vão às assembleias de voto no domingo para a sexta eleição parlamentar em três anos, mas os analistas vêem poucas hipóteses de esta produzir uma coligação estável que possa pôr fim a um período prolongado de instabilidade política.

A Bulgária, o membro mais pobre da União Europeia e um dos seus Estados mais corruptos, tem sido atormentada por governos instáveis desde que vários protestos em 2020 ajudaram a derrubar uma coligação liderada pelo partido de centro-direita GERB.

Desde 2020, o Presidente Rumen Radev teve de nomear cinco governos provisórios para dirigir a nação do Mar Negro, uma vez que as sucessivas eleições inconclusivas deram origem a coligações instáveis que rapidamente se desmoronaram.

A Bulgária precisa urgentemente de um período de estabilidade e de um governo que funcione bem para acelerar o fluxo de fundos da UE para as suas infra-estruturas deficitárias e para a levar a aderir ao euro e a participar plenamente no espaço Schengen de fronteiras abertas da Europa.

Os planos de adesão à zona euro já foram adiados duas vezes devido ao incumprimento dos objectivos em matéria de inflação. A Bulgária e a sua vizinha do norte, a Roménia, eliminaram os controlos de passaportes a 31 de Março para as pessoas que partem ou chegam do espaço Schengen - incluindo a maioria dos outros Estados-Membros da UE - por via aérea e marítima, mas os viajantes rodoviários e ferroviários continuam a ser sujeitos a controlos.

A abstenção é um dos principais desafios das eleições de domingo, altura em que os eleitores búlgaros vão também escolher os seus representantes no Parlamento Europeu. Muitos búlgaros, profundamente desconfiados de uma classe política que se habituaram a ver como corrupta e inapta, não acreditam que os seus votos façam qualquer diferença.

"Decidi firmemente não votar... Votei durante muito tempo, mas com tantas alianças, não quero continuar a participar num circo destes", disse o fotógrafo Ivan Dobromirov, de 71 anos.

Falta de confiança

As eleições de domingo foram desencadeadas pelo colapso, em Março, de uma coligação que incluía o GERB, que esteve no poder durante grande parte dos últimos 15 anos, e o relativamente novo partido reformista Continuamos a Mudança (PP).

Os dois partidos, ambos fortemente pró-UE mas divididos por rivalidades e desconfianças pessoais, afirmaram em Março que não poderiam formar um novo governo sem novas eleições.

Uma sondagem divulgada na quinta-feira pela empresa de sondagens Alpha Research, sediada em Sófia, mostrava o GERB a liderar com 25,1% e o PP com 15,4%. O partido ultranacionalista pró-russo Revival obteve 15,2% e o Movimento para os Direitos e a Liberdade, que representa principalmente a grande minoria étnica turca da Bulgária, 14,8%.

Numa corrida renhida, os partidos mais pequenos - que incluem o outrora poderoso Partido Socialista Búlgaro e uma aliança de partidos agrários e conservadores chamada Bulgária Azul - podem influenciar a composição do próximo governo.

Mario Bikarski, analista sénior para a Europa Central e Oriental da Verisk Maplecroft, afirmou que é provável a realização de novas eleições legislativas antecipadas no outono. "Mesmo que seja formado um governo, é provável que tenha dificuldades em cumprir um mandato completo, dadas as divergências entre as várias forças políticas", afirmou.