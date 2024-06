Mais uma baixa no Primavera Sound: afónica, Ethel Cain cancela concerto

A jovem americana é substituída por The Legendary Tigerman, que ontem deveria ter actuado e não pôde, devido a problemas no palco para o qual estava originalmente escalado.

Ethel Cain já não vai, este sábado, subir ao palco principal do Primavera Sound Porto. O concerto da jovem norte-americana, autora do álbum Preacher’s Daughter (2022), foi cancelado por motivos de saúde. Segundo uma mensagem da cantora e compositora que o festival partilhou nas suas redes sociais, a artista tem estado doente e ontem à noite ficou afónica.

“Noutras circunstâncias, batalharia a doença, mas, por mais que tente, simplesmente não consigo cantar, pelo que infelizmente não conseguirei actuar no Primavera. Por mais que odeie desiludir toda a gente, tenho de dar prioridade a recuperar o mais depressa possível. Espero que consigam entender e prometo compensar-vos”, escreveu Ethel Cain, que se estreou em Portugal há um ano, no palco secundário do festival Meo Kalorama, em Lisboa, perante uma plateia eufórica. Nesse dia, não só deu o seu próprio concerto, onde apresentou a sua pop torturada e profundamente americana, como protagonizou uma aparição especial no concerto de Florence + the Machine, devolvendo o gesto praticado anteriormente (Florence Welch também apareceu de surpresa no concerto de Ethel Cain para um dueto).​

Para o Primavera, esta é mais uma baixa significativa, após uma sexta-feira tumultuosa. No segundo dia do festival, “motivos de segurança na montagem de estruturas” do palco Vodafone, o principal dos três palcos secundários do recinto, impediram-no de acolher qualquer concerto. A prestação do duo francês Justice, um dos nomes mais aguardados pelo público, foi cancelada, bem como a do duo de hip-hop Classe Crua, que junta Sam The Kid e Beware Jack. Já os minhotos Mutu, que teriam assinado o primeiro concerto no palco Vodafone, passaram para o palco Super Bock, onde actuaram cinco minutos antes da 1h.

The Legendary Tigerman, que ontem também deveria ter actuado no palco Vodafone e não pôde, passa para este sábado, substituindo precisamente Ethel Cain: toca, portanto, no palco Porto, o principal, pelas 20h50.

O cronograma actualizado do último dia do Primavera Sound Porto diz que hoje o palco Vodafone estará novamente funcional. Receberá o grupo de hardcore punk GEL, uma festa de escuta do último álbum dos Shellac (numa homenagem ao falecido Steve Albini, ícone do Primavera que há um mês foi vítima de um ataque cardíaco), os ingleses Pulp (mestres do Britpop e uma das bandas principais do dia) e, a fechar, a electrónica latina desconstruída de Arca.