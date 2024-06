Mulheres em maioria no SNS, mas enfrentam “tecto de vidro” no acesso a cargos de topo

As mulheres estão em maioria no SNS – são quase 78% da força de trabalho em 2022 —, mas a sua representatividade nos cargos de topo fica aquém desta proporção. Mesmo tendo havido progressos entre 2018 e 2022, “percebe-se que as mulheres enfrentam um ‘tecto de vidro’ no acesso e progressão para cargos de liderança, em especial os de topo”, concluiu a nota de análise Trabalho, Liderança e Género no SNS, elaborado pela PlanAPP.

