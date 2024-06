Ministra da Saúde teve acidente de viação e está sob observação no São Francisco Xavier

Carro onde a ministra viajava, com mais um membro do seu gabinete e conduzido por um motorista, despistou-se numa auto-estrada, sem que o acidente tenha envolvido outras viaturas.

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, teve um acidente de viação esta sexta-feira à tarde quando regressava a Lisboa de uma cerimónia em Coimbra, estando neste momento a ser observada no Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, mas não sofreu ferimentos graves, apurou o PÚBLICO junto de fonte próxima.

O carro onde a ministra viajava, com mais um membro do seu gabinete e conduzido por um motorista, despistou-se numa auto-estrada, sem que o acidente tenha envolvido outras viaturas.

A ministra foi transportada para Lisboa e está neste momento sob observação. Depois de ter estado no Porto de manhã, participou em Coimbra numa cerimónia de assinatura de protocolos para a construção de centros de saúde no âmbito do PRR.