Marcelo vai enviar ao Parlamento documentação pedida para inquérito ao caso gémeas

A Presidência da República recebeu esta sexta-feira da Comissão Parlamentar de Inquérito ao caso das gémeas um requerimento a pedir a documentação disponível relacionada com o caso, "a mesma já enviada à Procuradoria-Geral da República", revelando que a mesma será remetida para o Parlamento no próximo dia 11 de Junho.

Numa nota publicada esta sexta-feira, a Presidência da República revela que "tal como transmitido à Procuradoria-Geral da República, a 4 de Dezembro de 2023, os dois únicos elementos da Casa Civil que intervieram no caso em apreço, entre 21 de 31 de Outubro de 2019, data em que o processo foi transmitido, nos termos habituais, ao Gabinete do Primeiro-Ministro, foram o Chefe da Casa Civil e a Assessora para os Assuntos Sociais".

"Depois dessa data não mais a Presidência da República – e, nela, o Chefe da Casa Civil ou a Assessora para os Assuntos Socais – interveio sobre a matéria, para nenhum efeito.

Relativamente ao processo em investigação judicial, a posição do Presidente da República, ainda ontem repetida, é a de considerar que Justiça deve ser feita, utilizando todos os meios de prova para o apuramento de toda a verdade", afirma a nota enviada à comunicação social.

O Presidente da República reafirma que tal como disse "inúmeras vezes, ao longo do período pré-eleitoral e eleitoral", até às eleições do próximo domingo, dia 9, "não se pronunciará sobre qualquer iniciativa partidária, dentro ou fora da Assembleia da República".

Recorde-se que esta quinta-feira, a Polícia Judiciária efectuou várias buscas, incluindo em casa do ex-director clínico do Hospital de Santa Maria, Luís Pinheiro, que foi constituído arguido neste caso. Quem também já é arguido nesta investigação é o ex-secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, que no início desta semana foi igualmente alvo de buscas domiciliárias e constituído arguido e que deverá ser um dos primeiros a ser ouvido na comissão de inquérito no dia 17 de Junho, agora já na qualidade de arguido.