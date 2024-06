Administradores lembram “escassez” de médicos e defendem gestão do SNS em rede

O presidente da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares (APAH) acompanha as palavras da ministra da Saúde quando diz que os administradores têm responsabilidade na gestão das escalas e na resposta à população, mas salienta que se vive “num cenário em que existe uma escassez de recursos que é clara” e que há uma responsabilidade partilhada com a tutela. Com o Verão à porta, e sem soluções mais imediatas, Xavier Barreto defende que a melhor forma de mitigar os constrangimentos é ter o SNS a funcionar em rede, sob a coordenação da Direcção Executiva do SNS (DE-SNS).

