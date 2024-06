Como ter a certeza que posso votar em menos de 15 minutos?

Onde estão as mesas de voto? E como pode saber onde há menos fila? O processo será seguro? O PÚBLICO reuniu estas e outras respostas para as eleições do próximo domingo.

Pela primeira vez, os eleitores vão poder votar fora do seu local de recenseamento, numa qualquer mesa de voto à sua escolha ― no território nacional, ou no estrangeiro ― sem inscrição prévia. Outra das novidades das eleições de domingo é que os eleitores poderão escolher qual o local de voto com o menor tempo de espera.