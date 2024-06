Sondagens apontam vitória do PS, mas ainda há espaço para surpresas nas europeias?

A dois dias de a larga maioria dos eleitores portugueses ir às urnas para escolherem os 21 deputados nacionais no Parlamento Europeu, mantém-se tudo em aberto. O inquérito realizado na primeira semana de campanha mostra que o PS sairia vencedor, com 33% dos votos, mas com a AD – Aliança Democrática (a coligação entre PSD, CDS-PP e PPM) a ficar apenas dois pontos abaixo (31%), o que, na prática, cabe dentro do intervalo para o empate técnico. Ainda há espaço para surpresas nestas europeias? Neste P24 ouvimos João António do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica Portuguesa.

