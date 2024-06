Governo assina contratos para ter sistema de fronteiras inteligentes a funcionar até Abril

A secretaria-geral da Presidência do Conselho de Ministros (SGPCM) assinou nas duas últimas semanas pelo menos dois contratos por ajuste directo, no valor total de 13,6 milhões de euros, para operacionalizar os sistemas de informação integrados no âmbito do projecto das fronteiras inteligentes (Smart Borders) do espaço Schengen, nomeadamente o Sistema de Entrada e Saída (EES, na sigla em inglês) e o Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagem (ETIAS, na sigla inglesa). São contratos para o fornecimento de uma infra-estrutura informática para todo o sistema de Smart Borders e dos novos quiosques self-service para instalar em aeroportos e portos. O objectivo é ter as Smart Borders em pleno funcionamento até Abril de 2025.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt