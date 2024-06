Eleições europeias: as nossas apostas para a noite eleitoral

Ana Sá Lopes e Helena Pereira mostram as suas apostas as eleições deste domingo.

No último episódio do Soundbite antes das eleições europeias, Ana Sá Lopes e Helena Pereira discutem o melhor e o pior da campanha eleitoral e antecipam cenários. Vencerá o PS estas eleições? AD e PS terão o mesmo número de eurodeputados? Aumenta a participação eleitoral? Terá o Chega uma queda face às legislativas? E entre BE, CDU e Livre quem ficará à frente?

