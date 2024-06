Manifestantes pela Palestina pintam e partem janelas do Ministério dos Negócios Estrangeiros

Em comunicado, o grupo que realizou a ação afirma que as razões para o protesto são “a inacção e cumplicidade do Governo português e das instituições europeias com o genocídio na Palestina”.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros foi alvo de um protesto esta sexta-feira de madrugada por manifestantes pela Palestina. O grupo partiu algumas janelas e pintou a bandeira palestiniana na fachada do Palácio das Necessidades.

Em comunicado, o grupo que realizou a acção de protesto afirma que "este Ministério representa a total cumplicidade do governo português com o genocídio na Palestina".

"Perante o massacre de milhares, não podemos dar paz a quem o está a permitir", acrescenta o comunicado, afirmando ainda que o problema "vai além do Governo português".

"As instituições europeias, tal como o nosso governo, continuam a escolher colocar o lucro acima da vida das pessoas, financiando o genocídio na Palestina e a indústria fóssil", dizem.

O grupo, que se diz "em solidariedade com o Colectivo pela Libertação da Palestina, do Climáximo e do movimento Fim ao Genocídio, Fim ao Fóssil", escreveu ainda na fachada do edifício a data de 8 de Junho, em alusão à marcha que se realiza este sábado com o lema "Unidas contra o Colapso".

"Esta marcha reivindica o corte de todas as relações das instituições da UE e dos países europeus com o projecto colonial sionista, o fim ao fóssil até 2030 e electricidade 100% renovável e gratuita até 2025", afirma o comunicado.

A marcha terminará junto ao edifício onde estão sediadas a representação do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia na capital.