Pode um colunista dizer que os judeus são todos criminosos?

Há duas semanas, no meio do debate que o deputado Ventura causou com a sua alarvidade parlamentar sobre o povo turco, opus-me aqui à urgência que logo se instalou para impor novos limites à liberdade de expressão. Uma liberdade tão básica da civilidade democrática tem de ter limites mínimos, definidos de preferência caso a caso, na estrita medida do que em cada situação concreta for indispensável para salvaguardar outros valores fundamentais. Qualquer conversa sobre novos limites gerais e abstractos tem tudo para resvalar num plano inclinado censório, que mais tarde ou mais cedo acabará a servir os inimigos das sociedades livres.

