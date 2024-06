Porque ajustámos as taxas de juro

O BCE reduziu as taxas de juro. A sua presidente, Christine Lagarde, explica porquê e o que ainda é necessário fazer para que a inflação regresse a 2% no médio prazo.

Há dois anos, começámos a aumentar as taxas de juro, porque a inflação era demasiado elevada. Entretanto, a situação melhorou. Embora alguns preços ainda continuem a registar subidas significativas, em especial no setor dos serviços, a inflação, em geral, desceu bastante. Presentemente está no bom caminho para atingir 2% no próximo ano, o nível que visamos para a consecução da estabilidade de preços.