Manga d'Terra, a canção da Reboleira

Na origem de Manga d'Terra está uma canção de Eliana Rosa. O filme foi crescendo a partir daí, numa comunhão entre a actriz e cantora que nasceu em Cabo Verde e o realizador Basil da Cunha.

Já nas salas portuguesas, este filme é o tema de capa do Ípsilon desta sexta-feira. O crítico de cinema Luís Miguel Oliveira e o fotógrafo Mário Cruz estiveram em reportagem na Reboleira, com direito a uma visita guiada pelo bairro ao encontro dos seus habitantes e actores da longa-metragem Manga d'Terra. Viagem a uma Cinecittà escondida.

"Não há diferença entre o seu amor pelo cinema e o seu amor pelo bairro, pois não?", perguntamos-lhe a dado ponto da conversa. E ele responde: "Não há diferença nenhuma, é exactamente a mesma coisa." Ler a reportagem na íntegra. E ler a crítica ao filme.

Coração escancarado, mas não derrotado: o torpedo SZA (e a fera PJ) no Primavera Sound: A cantora e compositora americana provou o seu estatuto de fenómeno do r&b no arranque do festival, que foi também marcado pelo concerto de PJ Harvey. Da primeira, não há imagens para a posteridade.

Leiam aqui a reportagem deste primeiro dia de festival (escrita pela jornalista Mariana Duarte).

​Duas irmãs sonham com a sua "capela musical" em Santo Tirso. É o que nos conta o jornalista Sérgio C. Andrade.

"Podemos contar a história da escravatura de outra maneira, seguindo o dinheiro?", quis saber David Montero. A jornalista Isabel Lucas entrevistou-o. Ler na íntegra.

O cineasta argentino Eduardo Williams veio a Portugal acompanhar uma retrospectiva da sua obra no Batalha Centro de Cinema, no Porto, e a participação de O Auge do Humano 3 na competição internacional do festival IndieLisboa. Encontrou-se com o crítico de cinema Jorge Mourinha e o que resultou dessa conversa pode ser lido nas páginas do Ípsilon.

Nesta semana também chega às salas a longa-metragem A Quimera, da realizadora italiana Alice Rohrwacher, autora de Lázaro Feliz. Ela passou por Lisboa e o crítico Luís Miguel Oliveira conversou com ela sobre o filme que nos conta a história de um arqueólogo envolvido com um grupo de ladrões de túmulos e "prolonga um olhar mitológico sobre a terra italiana." Ler a entrevista e a crítica ao filme.

(Fotografia de Filipe Ferreira)

Sara Inês Gigante venceu com Popular a Bolsa Amélia Rey Colaço. O espectáculo estreia-se esta sexta-feira em Guimarães e segue depois para Viseu e Lisboa. O jornalista e crítico Gonçalo Frota conta-nos que neste espectáculo Gigante está "num lugar de tensão e fricção, entre a cultura popular e a cultura dita erudita." Ler na íntegra.

Por coincidência esta sexta-feira foi anunciado quem é o o vencedor da sétima edição da Bolsa Amélia Rey Colaço. Podem ler a notícia aqui.

Neste sábado, estreia-se Fantasmas, a série de seis episódios que Julio Torres criou, protagonizou e realizou para a HBO. O jornalista Rodrigo Nogueira já a viu e conversou com o realizador e argumentista.

(fotografia de Estelle Valente)

Por ocasião do centenário de Ulisses, o encenador Marco Martins foi convidado a trabalhar um episódio do livro de Joyce. No palco do Teatro São Luiz, deste sábado a 16 de Junho, a peça Blooming questiona o regresso a casa com jovens institucionalizados.

O jornalista Gonçalo Frota conversou com o encenador que há cinco meses está a preparar este espectáculo em que jovens do Instituto dos Ferroviários do Barreiro partilham as suas experiências de vida. Ler na íntegra.

A francesa Alice Zeniter escreveu o ensaio Eu Sou Uma Rapariga sem História (BFC Editores) a partir de de uma performance literária que fez em mais de cem palcos. A jornalista Ana Maria Henriques conversou com ela. "É perfeitamente possível passarmos a vida só a ler livros de homens" - mas não o contrário.

"A história do primitivismo ainda é a nossa história", diz-nos o crítico de artes plásticas José Marmeleira que foi a Guimarães visitar a exposição Problemas do primitivismo - a partir de Portugal. As curadoras Marta Mestre e Mariana Pinto dos Santos conversaram com ele sobre esta mostra que merece ser visitada até Novembro.

A cantora e compositora Hannah Frances tem um novo disco, Keeper of the Shepherd, e contou ao jornalista Daniel Dias que se sente mais próxima de si mesma.

E Júlio Pereira acaba de lançar um novo disco, Rasgar. O jornalista e crítico Nuno Pacheco conversou com ele sobre este novo trabalho: 5 estrelas!

(fotografia de Nelson Garrido)

Quando a música nos une: a arte cigana em palco a mostrar que falamos a mesma língua. Reportagem de Mariana Correia Pinto. O Projecto ZHA! trabalha com comunidades ciganas do Porto e procura valorizar e preservar o seu legado. Uma luta contra a invisibilidade e o estigma. Esta sexta-feira há espectáculo no Rivoli.

Também neste Ípsilon:

➢ Filmes: O Teu Rosto Será o Último: foi para isto que se fez o 25 de Abril? Crítica de Jorge Mourinha.

➢ Crónicas: Acção Paralela, de António Guerreiro e Meditação na Pastelaria, de Ana Cristina Leonardo.

➢ Livro: Democracia, de Alexandre Andrade lido por Hugo Pinto Santos.

➢ Música: Bats Feet for a Widow (crítica de Mário Lopes)

E ainda:

Neste domingo não percam o P2 que vai ser dedicado aos 500 anos de Camões.

E no próximo dia 11 de Junho haverá Encontro de Leituras, o clube de leitura do PÚBLICO e da revista brasileira Quatro Cinco Um. Estão todos convidados. Quem quiser passar a receber informações sobre este clube pode enviar email para encontrodeleituras@publico.pt e passará a fazer parte da mailing list.

