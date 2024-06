O que esperar das eleições europeias de domingo?

Ouça mais um episódio do podcast Diplomatas.

A votação para as eleições europeias já começou oficialmente em alguns dos 27 Estados da União Europeia e prolonga-se até domingo. Portugal concentra a votação no dia 9. O que podemos esperar da votação desta semana? Vai confirmar-se a anunciada viragem à direita, como apontam as sondagens?

A semana que passou fica claramente marcada por uma importante decisão de vários elementos da NATO sobre o uso de armas contra alvos russos. Primeiro nos EUA e depois na própria Alemanha. A Ucrânia veio, até, confirmar que já usou mesmo armas norte-americanas contra alvos russos.

Num ano marcado por importantes eleições, esta semana foram conhecidos os resultados das eleições no país mais populoso do mundo numas eleições que começaram há quase dois meses. O primeiro-ministro Narendra Modi perdeu a maioria parlamentar e vai mesmo ter de negociar com aliados para governar.

Siga o podcast Diplomatas e receba cada episódio logo de manhã no Spotify, na Apple Podcasts ou noutras aplicações para podcasts.​

Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um email para podcasts@publico.pt.