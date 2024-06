Quatro zonas costeiras recebem obras de protecção do litoral de 33 milhões de euros

Os projectos vão ser desenvolvidos na embocadura do rio Cávado, na praia do Algodio (Mafra), no Esporão Sul de Espinho e na Figueira da Foz.

Quatro zonas costeiras do continente vão ser alvo de operações de protecção e defesa do litoral, num valor global de mais de 33 milhões de euros, divulgou, esta sexta-feira, o Ministério do Ambiente.

Segundo o Governo, os projectos vão ser desenvolvidos na embocadura do rio Cávado, na praia do Algodio (Mafra), no Esporão Sul de Espinho e na Figueira da Foz, este caso a receber o maior investimento, quase 28 milhões de euros. De acordo com um comunicado do Ministério do Ambiente e Energia, o objectivo na Figueira da Foz é a alimentação artificial de praia no troço a sul, Cova Gala - Costa de Lavos.

O comunicado refere que "visa a reposição da linha de costa na Figueira da Foz, através da dragagem de areias da zona frontal à praia e deposição de cerca de 3,3 milhões de m3 [metros cúbicos] de sedimentos num troço de 8,20 quilómetros de faixa litoral". Outra obra, de 1,4 milhões de euros, destina-se à 3.ª fase de reabilitação estrutural do molhe norte da embocadura do rio Cávado, e reforço das praias a norte.

No mesmo valor também a estabilização da arriba da praia do Algodio, em Mafra, e com um custo total de 3,1 milhões será feita a reabilitação estrutural do Esporão Sul de Espinho, para "garantir a protecção da costa contra a erosão e os efeitos das alterações climáticas". Do montante, a grande maioria dos fundos provém do fundo de coesão e as obras serão feitas ao abrigo do Objectivo Estratégico "Promover a adaptação às alterações climáticas, a prevenção dos riscos de catástrofe e a resiliência, tendo em conta abordagens baseadas em ecossistemas". Serão feitas pela Agência Portuguesa do Ambiente.

O Objectivo Estratégico faz parte do programa Sustentável 2030, criado pela Comissão Europeia em 2022 e financiado pelo Fundo de Coesão. É um dos 12 programas criados para operacionalizar o Portugal 2030 (acordo entre Portugal e a União Europeia para aplicar 23 mil milhões de euros de fundos europeus entre 2021 e 2027). No comunicado, o Ministério do Ambiente diz ainda que as intervenções aprovadas "são um passo importante para a preservação do património natural costeiro, para a protecção das populações e bens em risco de erosão, e para a promoção de um desenvolvimento sustentável destas zonas".