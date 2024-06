Moradores de Alcântara ameaçam travar expropriações para prolongar Linha Vermelha

Confrontados com promessas não concretizadas, os moradores de um dos prédios de Alcântara a ser desocupado para se construir o prolongamento até Alcântara da Linha Vermelha do metropolitano de Lisboa ameaçam agora requerer a caducidade da expropriação do imóvel. Antes disso, porém, poderão avançar com uma acção judicial para obtenção de indemnizações pelos prejuízos tidos com o arrastar de todo o processo, o qual já deveria ter sido concluído no final do ano passado. A informação é dada ao PÚBLICO pelo advogado de uma dezena de proprietários de fracções do prédio, três das quais são estabelecimentos comerciais, que dá agora dois meses à empresa pública para tentar ainda resolver a situação.

