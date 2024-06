João Monte, o professor de cante

Neste episódio do podcast Rostos da Aldeia vamos regressar ao pequeno concelho de Alvito para conhecer o jovem João Monte e os seus dois amores. De um lado, o desporto, caminho que escolheu para a vida académica e profissional. Do outro, o cante, uma paixão que alimenta e que distribui, seja mantendo o cante tradicional, no grupo Rama Verde, seja reinventando o cante com o grupo Oh Laurinda.

No grupo Os Rama Verde canta com rapazes e raparigas de Vila Nova da Baronia, dos 8 aos 80 anos. E substituiu o ensaiador Bruno Tasanis, com quem começou a cantar nos Papa-Borregos (outro grupo de cante de Alvito), sempre que é preciso. O grupo Oh Laurinda foi formado por João Monte com mais dois amigos, e lançou o primeiro álbum homónimo em 2022.

João Monte é professor de cante nas escolas, porque, diz ele, vai a todas as batalhas que permitam salvaguardar a velha tradição. E está convencido que a sua geração “está a conseguir trazer de volta o cante”.

A plataforma Rostos da Aldeia é um projecto da jornalista Luísa Pinto, do blogger Filipe Morato Gomes, do videógrafo Tiago Cerveira e do compositor Daniel Pereira Cristo. A locução é de Sónia Borges.