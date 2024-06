Já é aconselhável tomar banho na Praia de Algés? Não!

Câmara Municipal de Oeiras anunciou no início deste ano que queria dar o “mínimas de condições” à Praia de Algés. Contudo, com as actuais condições, é “desaconselhada a prática de banhos” no espaço.

Com a chegada do calor, várias pessoas frequentam a Praia de Algés. Mas será adequado tomar banho nesta praia do concelho de Oeiras? A Câmara Municipal de Oeiras, que tem agora a gestão da praia, indica que esta não está classificada como praia balnear pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e que é “desaconselhada a prática de banhos” no local.

Em Fevereiro deste ano, o Município de Oeiras assinou um protocolo com a Administração do Porto de Lisboa e passou a ter a gestão da Praia de Algés. Na cerimónia da assinatura desse contrato, Isaltino Morais (Inovar Oeiras), presidente da Câmara Municipal de Oeiras, disse querer dar o “mínimo de condições” à Praia de Algés para que as pessoas a possam frequentar em segurança.

Na altura, Joana Baptista, vereadora no município, acrescentou aos jornalistas que, a curto prazo, seriam colocados nesta praia equipamentos para a prática desportiva ou iria ser melhorado o seu paisagismo. Mas, "para já, ainda não tem a qualidade suficiente [para as pessoas lá tomarem banho]”, afirmou Joana Baptista (Inovar Oeiras), referindo que está já a ser feita uma monitorização na praia, que fica a poucos metros da estação de comboios de Algés.

Com a chegada do calor, começam a ser cada vez mais as pessoas que usam a praia. Contudo, o município refere que esta não tem condições para que se tome banho lá. “A Praia de Algés não se encontra classificada como praia balnear pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e, por isso, é desaconselhada a prática de banhos conforme placas informativas disponibilizadas por esta entidade, que se encontram afixadas no local”, refere a autarquia numa resposta enviada ao PÚBLICO.

Na mesma resposta, indica-se que, desde a data de assinatura do protocolo com a Administração do Porto de Lisboa, “têm vindo a ser desenvolvidos projectos, em articulação com a APA, para criar as condições necessárias para a fruição pública da Praia de Algés”. O município refere que está “consciente” de que esta praia é procurada por várias pessoas.

Este ano, a autarquia indica que já fez algumas melhorias, como a introdução de equipamentos para deposição de resíduos, bancos e mesas de estadia, palmeiras que proporcionam sombra e suportes para bicicleta. Também adianta que, no próximo ano, deverão ser iniciadas novas intervenções na praia e no Passeio Marítimo de Algés, que ainda estão a ser desenvolvidas em projecto. Não se indicam datas previstas para quando a praia estará pronta para que as pessoas lá possam ir a banhos.