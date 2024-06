Incêndio deflagra na avenida da Liberdade em Lisboa

O incêndio já circunscrito foi reportado esta sexta-feira na Avenida da Liberdade, em Lisboa, às 9h30 da manhã, avança a SIC Notícias. O fogo atingiu o edifício número 188, que está a ser reabilitado para dar lugar a um hotel de luxo, o JNcQUOI House, do grupo Amorim Luxury, com abertura prevista para este ano.

As chamas estão a ser combatidas por 24 bombeiros, apoiados por seis viaturas, segundo apurou o PÚBLICO com os bombeiros sapadores de Lisboa. No local, também há equipas da polícia municipal e do INEM. Não há feridos registados e a causa do incêndio ainda é desconhecida.