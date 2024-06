O que nos dizem as mulheres na vida de Hunter Biden sobre viver com dependência

Ouvir a história do ponto de vista das mulheres que eram mais próximas do filho do presidente mostra bem o quanto um vício envenena tudo e todos em que toca. Ele estava doente. Eles estavam doentes.

Na quarta-feira de manhã, Kathleen Buhle disse a um júri de Delaware que soube que o ex-marido estava a consumir drogas no dia seguinte ao 22.º aniversário de casamento, em 2015. Ela já sabia que ele se debatia com o álcool e, nessa noite encontrou um cachimbo de crack num cinzeiro no alpendre do casal, em Washington, revelou.