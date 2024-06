Pedro Chagas Freitas pede ajuda às redes sociais para encontrar dador para o filho

O filho do escritor, Benjamim, tem 6 anos e precisa de um transplante de fígado. As redes sociais responderam em massa ao pedido e a familia procura do candidato compatível.

O escritor português Pedro Chagas Freitas pediu ajuda e as redes sociais responderam em massa. “Continuamos à procura de um dador de fígado compatível para o nosso Benjamim”, escreveu o autor no Instagram no início desta semana, pedindo ajuda para o filho que precisa de um transplante de fígado. Não é claro qual será a patologia que afecta o menino de 6 anos, mas o pai agradeceu todo o apoio e contou que já foi reunida “uma excelente base de dados de possíveis dadores” graças ao movimento de solidariedade.

“Desde que nasceu, esta pessoa maravilhosa que está na fotografia é a minha vida. A nossa vida. O resto, com ele, sempre foi o resto. Agora, que vivemos com ele o momento mais tenebroso que um pai ou mãe podem viver, essa certeza é ainda maior”, escreveu o autor de Prometo Falhar, pedindo desculpa por possíveis cancelamentos de eventos literários nos próximos meses.

Pouco depois, face aos “milhares” de mensagens que recebeu, Chagas Freitas publicou os requisitos que seriam necessários para fazer uma doação de fígado. “Terá idealmente de ser alguém com não mais de 55 anos de idade e no máximo 1,75 metros de altura e até 75 quilos de peso. O tipo de sangue terá de ser 0 (positivo ou negativo)”, descreveu, deixando o e-mail para onde deviam ser enviadas as candidaturas. E pediu ainda: “Se não quiserem ou não puderem ser dadores, torçam muito por ele. Ele merece, acreditem.”

Ainda nesta quarta-feira, o autor pediu aos possíveis doadores que não contactem o Hospital Pediátrico de Coimbra, onde o menino está a ser acompanhado, para que as equipas se concentrem na análise dos candidatos. “Agora é tempo de escolher a melhor opção. Vamos acreditar que a espectacular equipa do Pediátrico de Coimbra vai encontrar a resposta que desesperadamente procuramos”, declarou.

Contudo, apelou para que os seguidores continuem a torcer pela criança e sua família. “Podem, devem, continuar a enviar-nos forças e a torcer pelo Benjamim. Às vezes precisamos de palavras que nos tirem das lágrimas, ou que nos façam chorar”, terminou.

O transplante hepático é o segundo tipo mais comum de transplante de órgãos, de acordo com o manual MSD, que reúne informações sobre saúde. Ao contrário de outros órgãos, é possível receber parte de um fígado de um dador vivo, ou seja, uma doação de um fígado parcial, já que as células se regeneram.

O primeiro transplante hepático numa criança, através de um dador vivo, em Portugal foi feito precisamente no Hospital de Coimbra, há 30 anos, em 1994.