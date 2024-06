Vítor Bruno apresentado no FC Porto: “Penso que será um caminho de total sucesso”

Depois de ser o braço direito de Sérgio Conceição durante 13 anos – sete dos quais no FC Porto –, o novo técnico quer recolocar o clube na rota do título.

O antigo aprendiz assume agora o papel de mestre e quer recolocar o FC Porto na rota do título nacional já na próxima época. Depois de sete anos enquanto adjunto de Sérgio Conceição nos "dragões", numa parceria de 13 anos, Vítor Bruno assume agora o cargo de treinador principal. Esta sexta-feira, na cerimónia de apresentação em que foi assinado o contrato válido por duas temporadas, o novo técnico dos portistas diz que está muito feliz com a oportunidade, mostrando-se cheio de vontade para começar o trabalho naquela que pensa que será "um caminho de total sucesso".

"Toda a gente tem de ser viciada em ganhar e falámos de todas as competições. Não nos vamos encolher. Mas vai ser uma época difícil, vamos ter de estar unidos. Relativamente ao plantel, é algo que tem de ser atalhado. O tempo é precioso e estamos a desperdiçá-lo com questões que me parecem ser as menos importantes", reiterou Vítor Bruno, considerando importante "olhar para dentro" no momento de ir buscar jogadores. "Muitas vezes temos a tendência de subestimar quem está connosco", adiantou.

O novo técnico portista foi questionado sobre a substituição de Sérgio Conceição. Vítor Bruno admitiu que os últimos sete dias foram marcados por sofrimento e angústia.

"Podemos olhar como um elefante na sala ou uma formiga [para o tema Sérgio Conceição]. Passei uma semana muito difícil, de sofrimento e grande angústia. Não quero alimentar o circo mediático, fiz o que tinha de fazer. Começaram a criar uma novela com capítulos a mais para aquilo que é o guião da verdade. Tenho a paz interior completamente garantida", respondeu Vítor Bruno, questionado sobre a substituição do antigo treinador.

Ao lado, André Villas-Boas, presidente do FC Porto, elogiou o papel que o antigo treinador, prometendo a Vítor Bruno "apoio, talento e organização".

"Encerrámos um ciclo mágico que tanto nos orgulha. Na memória fica um conjunto de vitórias onde o 'portismo' esteve presente na forma mais visceral", começou por dizer André Villas-Boas, não esquecendo Sérgio Conceição, um homem com "forte carácter e personalidade": "Esta é a tua casa, nela serás sempre bem recebido. Tens a minha palavra e do FC Porto."

No reino do Dragão, Vítor Bruno soma já oito títulos – três campeonatos, quatro Taças de Portugal, três Supertaças e uma Taça da Liga –, número que pretende ampliar já em Agosto, com a disputa da Supertaça frente ao Sporting. Dado o elevado número de expulsões de Sérgio Conceição, Vítor Bruno foi chamado a liderar a equipa em 17 partidas, somando 15 vitórias e dois empates. Um destes triunfos foi uma goleada por 3-0 frente ao Benfica, em jogo a contar para a Taça de Portugal.

Ainda não são conhecidos os detalhes do contrato, mas, num momento em que as finanças do FC Porto se encontram no “vermelho”, a contratação "interna" de Vítor Bruno representará já uma poupança considerável. O novo técnico deverá receber um valor próximo de um milhão de euros por ano, uma fracção dos sete milhões anuais que Conceição recebia.

Esta foi a primeira grande mudança na equipa de futebol principal operada pela nova administração de André Villas-Boas, presidente eleito em Abril com mais de 80% dos votos. Sérgio Conceição tinha renovado contrato por quatro épocas a apenas dois dias das eleições, mas aceitou sair do FC Porto após ter conhecimento de que o dirigente não contava com ele para a próxima temporada. Conceição terá ainda tentado receber 14 milhões de euros, valor referente a uma cláusula que abordava a contratação de um adjunto da equipa técnica para lugar de treinador, mas sairá mesmo sem encargo para o clube.

Depois das reuniões entre advogados de ambas as partes que confirmaram a saída do agora ex-treinador, o FC Porto ficou livre para anunciar a contratação de Vitor Bruno, formalidade cumprida na tarde desta quinta-feira à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e adeptos portistas.