Martínez e o papel de Cristiano Ronaldo: “Está preparado para ajudar a equipa”

Seleccionador nacional fez a antevisão do jogo de preparação com a Croácia no dia em que o grupo ficou completo com a integração do capitão e de Rúben Neves.

Cristiano Ronaldo é um jogador de recordes. No iminente Europeu de futebol, o capitão da selecção portuguesa vai alargar um recorde que já é seu, participando na fase final do torneio pela sexta vez consecutiva – e tudo começou, claro, no Euro 2004. Nesta sexta-feira, CR7, mais o seu parceiro de Liga saudita Rúben Neves, juntam-se ao estágio da selecção portuguesa e Roberto Martínez terá o grupo completo pela primeira vez desde que iniciou o estágio de preparação para o Euro da Alemanha.

Ronaldo ainda não estará no jogo deste sábado, no Jamor, frente à Croácia, mas a expectativa é de que já tenha minutos na terça-feira, em Aveiro, frente à Irlanda, naquele que será o último jogo de preparação antes do início do Europeu, frente à República Checa. Em teoria, o plano de Martínez inclui Ronaldo, mas estará o capitão português preparado para não jogar sempre, como aconteceu no último Mundial?

“O Cristiano está a ter uns desempenhos muito consistentes no seu clube”, começou por responder o técnico espanhol, assinalando as capacidades de Ronaldo como “um marcador incrível” e a sua longevidade na competição. Mas Martínez não se comprometeu, nem com a titularidade garantida, nem com a hipótese de passar pelo banco. “A sua experiência é importante para nós. Temos 23 jogadores de campo, criámos uma competitividade e o jogo toma decisões. O Cristiano está preparado para ajudar a equipa e dar tudo o que pode dar. Não há nenhum jogador no futebol mundial que dê ao balneário o que o Cristiano dá.”

Muito do discurso de Martínez tem andado à volta da boa mistura entre juventude e experiência nesta selecção portuguesa. Pepe é um dos mais experientes da selecção, mas chegou lesionado ao estágio de preparação. O seleccionador apontou para que o central do FC Porto já esteja disponível para o jogo com os irlandeses, referindo a sua importância na “mistura com o talento novo, como João Neves e Francisco Conceição”. Mas, acrescenta, Pepe não pode ser responsável pela estabilização do sector defensivo, que teve algumas falhas no jogo com a Finlândia.

“A nossa equipa colectivamente precisa de intensidade defensiva de quem está no relvado. Não é responsabilidade de um jogador manter essa intensidade. No futebol moderno, atacamos e defendemos com 11, fiquei contente de ter acontecido com a Finlândia [sofrer dois golos em cinco minutos], porque é um aspecto que temos de melhorar. Não podemos ter falta de foco defensivo durante o torneio”, reforçou.

E os mais experientes terão condições de jogar de quatro em quatro dias durante o Euro? “A minha experiência nos torneios é que a recuperação é muito específica, estamos a acumular informação e a ajustar a tomada de decisões”, referiu Martínez.

A Croácia será o adversário mais cotado que Portugal terá pela frente com Martínez a seleccionador. O treinador reconhece que é uma selecção com estilo próprio, que fará a vida difícil a Portugal. “Todos os adversários são complicados. Esta Croácia gosta de posse, tem um estilo próprio, com jogadores como Modric, Brozovic, Kovacevic, e, quando não jogam estes, os outros jogam com o mesmo estilo. A estabilidade do treinador faz com que a Croácia seja um adversário competitivo e difícil. Precisamos de melhorar as nossas ligações e a estrutura defensiva. A nível mundial, a Croácia sempre teve futebolistas incríveis e este grupo mostra muito bem o trabalho do seleccionador.”