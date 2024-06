Goleada da Rep. Checa e vitória curta da Alemanha

Inglaterra promoveu alterações profundas no “onze” e perdeu em casa com a Islândia, em mais uma etapa de preparação.

A rampa de lançamento para o Euro 2024 em futebol tem sido feita de vários jogos de preparação e esta sexta-feira não foi excepção. Em destaque esteve o triunfo magro da Alemanha sobre a Grécia (2-1) e a goleada imposta pela República Checa, adversária de Portugal na fase final do torneio, sobre a modesta Malta, por 7-1. Até o lateral do Benfica David Jurásek marcou.

Dentro de uma semana, a Alemanha vai acolher o Campeonato da Europa com honras, como é hábito, de jogo inaugural — defronta a Escócoa no dia de abertura. Mas até ver os sinais não têm sido nada promissores. Depois de um empate sem golos (e com pouca criação) diante da Ucrânia, nesta sexta-feira foi a vez de uma vitória tangencial, em Mönchengladbach, sobre a Grécia, que falhou o apuramento para o Euro 2024.

Com duas alterações face ao “onze” anterior (Rudiger no lugar de Anton, na defesa, e Kroos no lugar de Gross, no meio-campo), a “Mannschaft” chegou ao intervalo a perder por 0-1, graças a um golo de Giorgos Masouras, extremo do Olympiacos. No segundo tempo, com golos de Kai Havertz e Pascal Gross (lançado aos 68’), a selecção orientada por Julian Nagelsmann virou o resultado e chegou à vitória.

Um triunfo, ainda assim, com demasiadas oscilações, num jogo em que a Grécia até somou mais remates (14-12) e oportunidades flagrantes de golo (quatro contra uma).

Não muito longe da Alemanha, a República Checa cilindrou Malta. Na Untersberg-Arena, em Grodig, Áustria, os checos chegaram ao intervalo a vencer por 2-0 (marcaram Bárak e Chytil), mas aceleraram n segundo tempo para uma goleada das antigas: David Jurásek, lateral do Benfica emprestado ao Hoffenheim, fez o 3-0, Chytil bisou e Lingr, Matej Jurásek e Cerny fecharam as contas.

Surpresa, surpresa aconteceu em Wembley, onde a Inglaterra foi derrotada pela Islândia (0-1). Com uma ampla rotação face ao triunfo recente sobre a Bósnia (3-0), os britânicos sucumbiram face a um golo madrugador (12’) de Pórsteinsson.