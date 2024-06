Europeus: Jessica Inchude termina em nono no lançamento do peso

No primeiro dia dos Europeus de Roma2024, Francisco Belo conseguiu um lugar na final masculina do peso, ao contrário de Tsanko Arnaudov.

Jessica Inchude foi nona no lançamento do peso feminino, nos Europeus de atletismo que arrancaram nesta sexta-feira, em Roma. Com um arremesso a 17,81 metros, a portuguesa ficou aquém dos 18,17 alcançados de manhã, que lhe valeram a qualificação. A prata da ausente Auriol Dongmo, em Munique2022, continua, assim, a ser o melhor resultado no peso.

Nos 20 quilómetros marcha, Vitória Oliveira (17.ª) foi a portuguesa mais bem classificada, à frente de Carolina Costa (23.ª) e Inês Mendes (25.ª), numa prova que coroou a italiana Antonella Palmisano (1h28m09s) campeã europeia e Valentina Trapletti “vice”.

Vitória Oliveira cortou a meta 5m31s depois de Palmisano, concluindo a distância em 1h33m39s. “Podia ter conseguido um top 10”, disse a marchadora do Benfica. Carolina Costa, do Sporting, foi a segunda lusa, a 8m53s da vencedora, e Inês Mendes a terceira, a 9m15s da italiana.

Sortes distintas tiveram Francisco Belo (20,18m) — oitavo na qualificação do lançamento do peso, com apuramento garantido para a final — e Tsanko Arnaudov (19,42m), 15.º. Carlos Nascimento, com 10,35s (melhor marca pessoal do ano) qualificou-se para as meias-finais dos 100 metros.

O atleta do Sporting terminou com o 13.º tempo das eliminatórias, em igualdade com William Reais e Jan Volko, e regressa à pista no sábado (20h10) para definir os oito mais rápidos para a corrida final (21h53).

Nos 5000 metros, Mariana Machado desistiu aos 3600 metros, quando seguia no 8.º lugar, depois de ter andado na segunda posição da prova vencida pela italiana Nadia Battocletti, com 14m35,29s.