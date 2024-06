Basquetebol: Benfica volta a vencer FC Porto e fica a um triunfo do título

O Benfica ampliou nesta sexta-feira, para 2-0, a vantagem na final do play-off da Liga portuguesa de basquetebol. Pela segunda vez em poucos dias, os “encarnados” ganharam ao FC Porto, novamente no Dragão Arena (62-73), e ficam agora a um triunfo apenas de conquistarem o campeonato.

Os “azuis e brancos” até começaram melhor, chegaram a ter uma vantagem de 10 pontos e atingiram o intervalo na frente por 37-28. Uma diferença significativa face ao guião da primeira partida, que os lisboetas tinham vencido por claros 66-89.

Mas o Benfica reagiu. Com melhor percentagem de acerto no lançamento exterior, o campeão nacional foi recuperando e, à entrada do último período, já tinha operado a reviravolta (50-51), para terminar com uma margem de 11 pontos.

Agora, as “águias” recebem o FC Porto em Lisboa, na segunda-feira, com a possibilidade de conquistarem desde logo o tricampeonato. Se não o conseguirem fazer, terão nova oportunidade, outra vez em casa, na quarta-feira. Só se for necessário um quinto jogo para desempatar é que a final regressará ao Porto, no domingo, dia 16.