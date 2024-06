Atletismo: Irina Rodrigues e Liliana Cá na final do disco nos Europeus

Irina Rodrigues juntou-se nesta sexta-feira a Liliana Cá na final do lançamento do disco dos Campeonatos da Europa de atletismo Roma2024, enquanto Emanuel Sousa foi eliminado no regresso luso à disciplina no masculino, 70 anos depois.

Depois de Liliana Cá ter avançado para a final, com o seu melhor arremesso do ano, a 64,72 metros, que lhe valeu também a qualificação para os Jogos Olímpicos Paris2024, Irina Rodrigues também assegurou uma das 12 vagas no concurso decisivo, marcado para sábado, a partir das 21h37 locais (20h37 em Lisboa).

Irina Rodrigues avançou com o sétimo melhor lançamento da qualificação, com os 61,32m alcançados no seu segundo ensaio, repetindo o dueto no disco dos Europeus Munique2022, quando foi 11.ª e Liliana Cá foi quinta.

"Queria muito ir outra vez a uma final. Desta vez, senti que o meu processo de treino está mais consolidado - é o meu sexto Campeonato da Europa sénior, o que também pode dizer que estou mais velha -, mas a verdade é que a experiência permite-me chegar aqui com outra confiança e conquistar esta marca que acho positiva", explicou a lançadora, à agência Lusa.

A lançadora natural de Leiria, de 33 anos, começou o concurso com 60,43m e encerrou com 58,28m, além da marca que lhe valeu o terceiro lugar no Grupo B e o sétimo no conjunto da qualificação, ambicionando um melhor lançamento na final.

"Eu prefiro fazer a melhor marca na final. Dá outro alívio conseguir marca directa, mas, não tendo, o importante é estar entre as 12 na final. Agora, é esperar que tudo corra pelo melhor. Acho que fiz tudo o que podia, o trabalho está feito e, por isso, é acreditar, apostar tudo e ter muita garra", referiu a lançadora, que é também médica.

Sorte diferente teve Emanuel Sousa na competição do disco masculina, à qual Portugal regressou 70 anos depois da presença de Manuel Silva, em Berna1954, quando foi 18.º.

Emanuel Sousa protagonizou a estreia de Portugal nos 26.ºs Europeus sem conseguir melhor do que 58,72 metros no seu terceiro lançamento (tem 64,36m como recorde pessoal obtidos já este ano), terminando o Grupo A no 13.º e antepenúltimo lugar.

"Ficou um bocado aquém. Foquei-me muito bem, fisicamente senti-me muito bem, mas não consegui dar o meu melhor e aquilo que eu sei que estou a valer. Foi culpa minha, cometi erros técnicos, foi o meu primeiro grande campeonato em seniores e senti-me um pouco nervoso. Acho que foi aí que falhou, porque, em termos técnicos e físicos, sinto-me bem", reconheceu o atleta, de 25 anos.

A "porta" da final "fechou" aos 62,07 metros, tendo o lançador do Benfica terminado no 27.º lugar.