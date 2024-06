Fim-de-semana na TV: pelos ares e oceanos com Lina, Amália e Para Sempre Mulher

CINEMA

Guerra das Correntes

AXN Movies, sábado, 21h10

Com Martin Scorsese como produtor executivo, Alfonso Gomez-Rejon como realizador e Michael Mitnick como argumentista, um drama histórico inspirado numa competição que transformaria o mundo moderno: a disputa do mercado de electricidade por George Westinghouse, Nikola Tesla e Thomas Edison, interpretados por Michael Shannon, Benedict Cumberbatch e Nicholas Hoult, respectivamente.

Para Sempre Mulher

TVCine Edition, sábado, 22h

Realizado por Kinuyo Tanaka, segundo um argumento de Sumie Tanaka, este filme dramático de 1955 inspira-se na vida da poetisa Fumiko Nakajo para contar a história comovente de uma mulher que foge à infelicidade do casamento através da poesia, quando é diagnosticada com cancro da mama e acaba por viver uma paixão inesperada. O papel principal é da actriz Yumeji Tsukioka.

Para Sempre Mulher é o primeiro de três filmes exibidos no âmbito do ciclo Cinema Clássico Japonês, que continua nos próximos sábados, sempre neste horário, com O Som do Nevoeiro, de Hiroshi Shimizu (dia 15), e A Princesa Errante, também de Tanaka (dia 22).

Ases pelos Ares

Star Comedy, sábado, 22h33

Ases pelos Ares 2

Star Comedy, domingo, 22h34

Paródia destravada ao blockbuster Top Gun - Ases Indomáveis (sem poupar outros filmes), repleta de tiradas nonsense, proferidas em catadupa – e com o mais sério dos semblantes – por um elenco formado por Charlie Sheen, Cary Elwes, Valeria Golino, Jon Cryer, Kevin Dunn, Bill Irwin, Lloyd Bridges, William O’Leary, Kristy Swanson e Efrem Zimbalist Jr. Jim Abrahams realizou-a em 1991 e voltou à carga dois anos depois com uma sequela. Esta vai para o ar no domingo à noite.

O Muro

RTP1, sábado, 00h30

Thriller psicológico dirigido por Doug Liman, escrito por Dwain Worrell e protagonizado por John Cenapor e Aaron Taylor-Johnson. Dois sargentos são enviados ao local de construção de um gasoduto no Iraque. Um deles é atingido por um atirador furtivo. O outro consegue escapar para trás de um muro, mas é incapaz de ajudar o amigo. Através do rádio, pede ajuda ao seu esquadrão, mas descobre que a frequência foi interceptada pelo inimigo.

Sinais do Futuro

Cinemundo, domingo, 20h30

No aniversário de uma escola, é aberta uma “cápsula do tempo” com mensagens escritas por crianças há 50 anos. Uma delas é um estranho mapa numérico que indica catástrofes que aconteceram nos últimos anos... E algumas ainda por concretizar. Nicolas Cage, Rose Byrne e Chandler Canterbury assumem as personagens principais deste thriller de ficção científica escrito e realizado por Alex Proyas.

Fado, História d’Uma Cantadeira

RTP Memória, domingo, 21h

Em Alfama, a estreia da cantadeira Ana Maria num retiro de fado é um grande êxito. A carreira da rapariga arranca a grande velocidade, levando-a ao teatro e à vida boémia de Lisboa. Continua apaixonada por Júlio, o guitarrista, mas a atracção por uma vida de luxo e celebridade acaba por interferir no romance e o músico começa a pensar em partir para África.

Realizado em 1947, por Perdigão Queiroga, Fado, História d’Uma Cantadeira é uma assumida homenagem a Amália Rodrigues, que surge pela segunda vez na tela, ao lado de outros nomes sonantes da época, como Virgílio Teixeira, António Silva, Vasco Santana ou Eugénio Salvador.

O Piano

TVCine Edition, domingo, 00h30

Com música de Michael Nyman, este melodrama passional de Jane Campion, estreado em 1993, centra-se num trio amoroso composto por uma surda-muda (Holly Hunter), o seu desajeitado marido (Sam Neill) e um amante impulsivo (Harvey Keitel), na Nova Zelândia do século XIX. Entre outros prémios, ganhou a Palma de Ouro em Cannes e três Óscares.

DOCUMENTÁRIOS

Proteger o Paraíso: A História de Niue

National Geographic, sábado, 13h19

Niue é uma pequena ilha no Pacífico que tem um dos maiores atóis de corais do mundo e uma serpente aquática que só existe ali. Em 2016, os seus habitantes criaram a área protegida Moana Mahu, em parceria com a National Geographic Pristine Seas, para garantir a conservação das águas e fazer frente às alterações climáticas, à pesca e à extracção desenfreada de recursos. Seis anos depois, a Pristine Seas voltou ao local para avaliar a evolução do projecto. Este documentário, em estreia neste Dia Mundial dos Oceanos, regista o processo.

Planeta Vulcânico

Odisseia, sábado, 22h31

Açores, a energia dos vulcões – é por aqui que começa a viagem do geólogo e vulcanólogo Arnaud Guérin, com destino a um dos mais destrutivos e fascinantes espectáculos da natureza. Visita vulcões de todo planeta, provando que “não há dois vulcões iguais”, e propondo análises do fenómeno sob os prismas das mais diversas áreas científicas.

A jornada comporta uma importante parte cultural, que “aflora a mitologia, a religião, a filosofia, tradições populares e artísticas, culinária e modos de vida”, detalha a sinopse. A série é debitada semanalmente, em dose dupla. Neste sábado, depois de ir ao arquipélago português, dirige-se a Cabo Verde.

Atlântico Norte

Odisseia, domingo, 16h

Aproveitando a onda do Dia Mundial dos Oceanos, assinalado no sábado, o Odisseia estreia esta série documental, timbrada pela BBC e premiada, que mostra a vida marinha em “imagens fascinantes das profundezas das águas da costa irlandesa”, captadas pelo cameraman subaquático Ken O’Sullivan e “acompanhadas da banda sonora original a cargo da RTÉ Concert Orchestra”, sublinha a nota de imprensa. São três episódios, debitados à semana.

INFORMAÇÃO

Eleições Europeias 2024

RTP1, domingo, 18h/19h30

SIC, domingo, 19h57

TVI, domingo, 19h57

Directo. No dia em que os 27 países da União Europeia vão a votos para eleger os deputados que os representarão no Parlamento Europeu, as estações televisivas mobilizam-se para emissões noticiosas especiais, com jornalistas no terreno (aqui e noutros países) e analistas em estúdio para interpretar projecções e resultados.

MÚSICA

Lina_Fado Camões ao Vivo

RTP2, domingo, 23h26

Registo do concerto que Lina deu no teatro Pax Julia, em Beja, a 17 de Fevereiro, para apresentar o álbum Fado Camões. Lançado no início deste ano, a coincidir com o 500.º aniversário do poeta e inspirado na sua lírica, o disco vem com o selo da editora alemã Galileo Music, tem arranjos de John Baggott e foi produzido por Justin Adams.

Junta à paisagem do fado tradicional “um certo balanço e clima africanizado”, assim descreve a sinopse, e uma voz “expressiva inconfundível” que não só renova o fado, como a “alma de quem a ouve”. Ao vivo, Lina conta com os cúmplices Ianina Khmelik (violino, piano e sintetizadores) e Pedro Viana (guitarra portuguesa). Fado Camões sucede na discografia da cantora ao celebrado Lina_Raül Refree (2020), vencedor da primeira edição do Prémio Carlos do Carmo, da SPA.

DESPORTO

Futebol: Portugal x Croácia

RTP1, sábado, 17h37

A selecção portuguesa volta ao Estádio Nacional para defrontar a Croácia. É mais um encontro particular em que Roberto Martínez pode treinar a equipa das “quinas” para o Euro 2024, que se joga na Alemanha, entre 14 de Junho e 14 de Julho, e onde os primeiros adversários de Portugal serão a República Checa, a Geórgia e a Turquia, no grupo F.

INFANTIL

Miraculous - As Aventuras de Ladybug

Disney Channel, sábado, 10h35

A heroína-joaninha de Paris entra em Acção num episódio especial, em estreia. Missão: livrar a cidade da poluição. A tarefa revela-se hercúlea: o plástico consegue ser mais ameaçador do que muitos vilões, mais ainda quando o Rei do Plástico fica fora de controlo.

Calamity (VP)

Nos Studios, domingo, 7h35

Em meados do século XIX, a família de Martha Jane segue numa caravana de colonos pelo Oeste americano. Quando o pai parte uma perna, ela, sendo a mais velha dos seis filhos, vê-se forçada a tomar as rédeas. Decide cortar o cabelo e usar calças de homem, o que cria um grande alvoroço naquela comunidade conservadora. É assim que, de carácter intrépido e arraigado, surge a inesquecível Calamity Jane. Esta aventura animada de 2020, premiada como melhor filme no Festival de Cinema de Animação de Annecy (França), é realizada por Rémi Chayé.