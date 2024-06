Dialog Tinto 2018 considerado o melhor vinho do ano do Algarve

A 16.ª edição do Concurso de Vinhos do Algarve, promovido pela Comissão Vitivinícola regional, premiou os melhores vinhos do ano da região, com 32 produtores participantes, um número recorde.

O vinho Dialog Tinto 2018, do produtor Quinta dos Vales, em Estômbar, foi o grande vencedor da 16.ª edição do Concurso de Vinhos do Algarve. Os prémios foram anunciados numa cerimónia na sexta-feira, 31 de Maio, no Clubhouse Pestana Vale da Pinta, no Carvoeiro, e divulgados esta semana à imprensa. Ao todo, foram provados 117 vinhos do Algarve, entre brancos, tintos e rosés, de 32 produtores, um “aumento significativo em relação à última edição”, sublinha Sara Silva, presidente da Comissão Vitivinícola do Algarve (CVA), entidade que organiza o concurso, em parceria com o Município de Lagoa.

O ano passado foram avaliados vinhos de 26 produtores, com o Quinta da Tôr – Grande Reserva Algibre a ser considerado o melhor vinho de 2023. “A nível de número de vinhos ficámos mais ou menos semelhantes [a 2023], mas [este ano] houve mais produtores participantes, é um bom rácio”, continua a presidente da CVA. “Temos cerca de 50 produtores [no Algarve], 32 deles participaram no concurso, o que é um número bastante satisfatório. Os produtores estão cada vez mais participativos e com mais vinhos.”

As provas aconteceram a 24 de Maio no Convento de S. José, em Lagoa, com 27 jurados, “entre enólogos, jornalistas e sommeliers”, diz Sara Silva, com “o cuidado de haver um equilíbrio, com pessoas da região”.

Houve "um aumento significativo" de produtores a enviarem amostras para a última edição do Concurso de Vinhos do Algarve

O concurso tem como objectivo, além de premiar os melhores vinhos da região, “estimular a produção de vinhos de qualidade” e promover a sua divulgação. No total, foram distinguidos 38 vinhos: 27 medalhas de Prata, dez medalhas de Ouro e um grande vencedor, com a Grande Medalha de Ouro. No entanto, a qualidade foi transversal, reforça a CVA.

“Todas estas 38 medalhas tiveram pontuação de Ouro, acima dos 88 pontos. A nível de concursos oficiais, como é o nosso, só 30% dos vinhos que concorrem podem ter medalhas e só 30% desses podem ser Ouro”, explica a presidente da CVA. “Dos 117 vinhos que vieram a concurso, apenas três ficaram fora da pontuação de medalha de Prata, que começa nos 82. Isto atesta a qualidade dos vinhos e foi confirmada pelos jurados.”

O vinho Dialog Tinto 2018, do produtor Quinta dos Vales, em Estômbar, foi o vencedor do concurso, com a Grande Medalha de Ouro. “É um dos nossos produtores mais antigos, que se estabeleceu na região no final dos anos 90, início dos anos 2000. É um produtor alemão, Karl Stock, neste momento um dos nossos principais, com um projecto bastante interessante de enoturismo, com provas de vinhos e workshops e vinhos de excelente qualidade, que envelhecem muito bem.”

A julgar pelas edições anteriores do concurso, o vinho vencedor da Medalha Grande Ouro do concurso “tem um boost de vendas e normalmente costuma esgotar”, diz a presidente da CVA, que confirma o “impacto” a nível regional das medalhas.

Os vinhos distinguidos com Ouro foram o Herdade Barranco do Vale Reserva 2021, Castelo de Tavira 2021, Lagoa Signature 2022, Quinta da Tôr Reserva 2018, Lagoa Premium 2022, Quinta do Barradas Reserva 2019, Herdade Barranco do Vale Grande Reserva 2019, João Clara 2020, Herdade Barranco do Vale Reserva 2022 e Lagoa Reserva 2022.