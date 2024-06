Ministério da Educação quer definir calendário escolar para os próximos quatro anos

O Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) quer definir desde já o calendário escolar para os próximos quatro anos. A proposta de despacho com as datas de arranque e respectivos períodos de férias para todos os anos lectivos até 2027/28 está neste momento em consulta pública.

Não é a primeira vez que a tutela define um calendário escolar para mais do que um ano lectivo. Em 2022, o então ministro da Educação, João Costa, emitiu um despacho em que estabelecia as datas para 2022/23 e 2023/24 – que está prestes a terminar.

De resto, a proposta de despacho assinada pelo novo ministro, Fernando Alexandre, recupera quase na íntegra o preâmbulo e o essencial do articulado do diploma anterior. A grande novidade é a definição do calendário lectivo para os quatro anos seguintes. Ou seja, até ao teórico final desta legislatura.

A proposta entrou em consulta pública esta quinta-feira, que decorre até 16 de Junho. Caso esta seja aprovada sem alterações, no próximo ano lectivo o arranque das aulas pode acontecer entre 12 e 16 de Setembro. Como tem sido habitual nos últimos anos, as escolas dispõem de um período de alguns dias para iniciar a actividade lectiva depois das férias de Verão.

A proposta de despacho prevê a manutenção da organização por semestres da actividade das escolas, sistema a que um número cada vez maior de agrupamentos escolares aderiu nos últimos anos. De acordo com o balanço mais recente – feito há pouco mais de um ano pelo Ministério da Educação ao JN – este modelo envolve 700 mil alunos de 293 agrupamentos. Ou seja, mais de um terço do total das escolas.

O 1.º período de 2024/25 prolonga-se até 17 de Dezembro. Depois do Natal, as aulas são retomadas a 6 de Janeiro e estendem-se até 4 de Abril. O 3.º período de 2024/25 começa a 22 de Abril, numa semana encurtada pelo feriado do 25 de Abril.

O último período lectivo termina, tal como vem sendo comum, em datas diferentes consoante o ano de escolaridade. Os estudantes que fazem exames nacionais (9.º, 11.º e 12.º anos) terminam as aulas a 6 de Junho.

Os restantes colegas do 2.º e 3.º ciclo do ensino básico e do secundário (5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º anos) a 13 de Junho – dia de feriado municipal em várias localidades. As crianças da educação pré-escolar e do 1.º ciclo ficam na escola até 27 de Junho de 2025.

O despacho do MECI institui que as escolas possam encerrar, por completo, pelo período de uma semana durante o mês de Agosto – uma solução que tinha sido permitida já nos últimos anos, por despacho do anterior ministro, e que agora passa a integrar o diploma de definição do calendário lectivo.

Ao contrário do que acontecia em despachos de fixação do calendário escolar de anos anteriores, não é desde já estabelecido um calendário da avaliação externa (provas de aferição, provas finais do 9.º ano e exames nacionais do ensino secundário). O MECI remete essas datas para regulamentação própria a fixar posteriormente.