Fenprof vai pedir ao Parlamento que melhore diploma da recuperação do tempo de serviço

A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) espera que o decreto-lei que vier a ser publicado sobre a recuperação do tempo de serviço dos professores venha a ser apreciado pelo Parlamento. A plataforma sindical pretende, por essa via, que o diploma seja alterado nalguns pontos que considera fulcrais e que não conseguiu que fossem contemplados no âmbito da negociação, como as compensações aos professores dos últimos escalões da carreira.

