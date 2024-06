EDP: Manuel Pinho condenado a dez anos de prisão efectiva

O ex-ministro da Economia, Manuel Pinho foi esta quinta-feira condenado a dez anos de prisão e a pagar ao Estado cerca de 4,9 milhões de euros. Já a mulher do antigo governante, Alexandra Pinho foi condenada a 4 anos e 8 meses de prisão suspensa por igual período e o ex-banqueiro, Ricardo Salgado, a 6 anos e 3 meses de prisão.

A juíza deu como provados 1030 factos da acusação. Para a juíza ficou provado o "pacto corruptivo" entre Pinho e Ricardo Salgado, para que o primeiro, enquanto ministro de Economia, viesse a favorecer os interesses do Grupo Espírito Santo (GES).

Foi dado como provado que o ex-governante recebeu dinheiro da ES Enterprises, que ocultou em offshores, com o conhecimento da mulher, enquanto exercia funções no Governo. Ficou igualmente provado que favoreceu projectos, como o da Comporta e o da Herdade do Pinheirinho. A magistrada sublinhou que Pinho "mercadejou" o seu cargo.

Aliás, para juíza não há dúvidas que as estruturas financeiras criadas por Pinho para receber o dinheiro do GES serviram para "apagar o rasto" do circuito do dinheiro e dos seus beneficiários. Assim como não há dúvidas de que a sua mulher Alexandra Pinho tinha conhecimento da origem e da ocultação das contrapartidas financeiras que o marido estava a receber.

Durante as alegações finais, a 6 de Maio, o procurador do Ministério Público (MP), Rui Batista, tinha pedido que Manuel Pinho fosse condenado a uma pena de prisão não inferior a nove anos, Ricardo Salgado a uma pena de seis a sete anos de prisão e Alexandra Pinho a quatro anos, mas suspensa por igual período.

"O que é relevante do nosso ponto de vista nestes crimes é a censura criminal. Não são crimes de impulso. São crimes ponderados, de estratégia económica e de risco. Neste caso, é relevante uma pena que tem de garantir a censurabilidade e que o crime não compensa", afirmou o procurador Rui Batista, para justificar as penas pedidas nas alegações finais do julgamento.

Situação "grave do ponto de vista criminal"

Para o MP, o facto de o ex-ministro da Economia ter recebido 500 mil euros dois meses depois de entrar para o Governo, e depois 15 mil euros por mês durante quatro anos, era prova de um pacto corruptivo com Ricardo Salgado.

“O mais grave do ponto de vista criminal é que, durante o período em que exerce funções públicas, está a receber estes valores de uma entidade privada”, sublinhou o procurador, acrescentando que Pinho “lesa imediatamente o bem jurídico dos crimes relacionados com estatutos públicos”. “A gravidade é esta: alguém que exerce funções públicas recebe dinheiro de entidades privadas”, afirmou.

Manuel Pinho responde por dois crimes de corrupção passiva, um de branqueamento e um de fraude fiscal, enquanto a Ricardo Salgado o Ministério Público imputa dois crimes de corrupção activa e um de branqueamento. Já Alexandra Pinho responde por um crime de branqueamento e outro de fraude fiscal, ambos em co-autoria com o marido.

De acordo com a acusação, Manuel Pinho, enquanto ministro da Economia (cargo que ocupou de 2005 a 2009), e, depois, como responsável pela candidatura de Portugal à organização da Ryder Cup, uma competição de golfe, actuou em detrimento do interesse público, na prossecução de interesses particulares do Banco Espírito Santo (BES) e de Ricardo Salgado. Segundo o Ministério Público, Manuel Pinho beneficiou projectos do GES/BES ou por estes financiados.

Por seu turno, Alexandra Pinho senta-se no banco dos arguidos porque constituiu com o marido a Tartaruga Foundation e outras sociedades para alegadamente ocultarem os pagamentos feitos por Ricardo Salgado a Manuel Pinho no âmbito do referido acordo. Segundo a acusação, a arguida tinha conhecimento desse acordo e foi dele beneficiária, recebendo nas suas contas bancárias elevadas quantias que teriam como destinatário final o marido.

Já o ex-líder do Banco Espírito Santo, Ricardo Salgado, está acusado de ter subornado o então ministro da Economia, Manuel Pinho, com valores superiores a cinco milhões de euros.

Por lei, as penas superiores a cinco anos de cadeia não podem ser suspensas.