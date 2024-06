Pinho, o ministro que ficou conhecido por fazer chifres no Parlamento

A 2 de Julho de 2009, durante o debate do estado da nação, Manuel Pinho, o então ministro da Economia e Inovação do Governo liderado por José Sócrates, subiu ao topo da actualidade noticiosa e não pelas melhores razões. Sentado na bancada do executivo, reagiu a um aparte do líder parlamentar do PCP, Bernardino Soares, levando os dois dedos indicadores à testa para fazer o gesto mímico de chifres. No final do debate, Sócrates anunciou a sua demissão e pediu desculpa ao país pela atitude do até então ministro. Também Pinho acabaria por pedir desculpa.

