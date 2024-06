Portugueses valorizam mais a política nacional na definição do seu voto nas europeias

O contexto político nacional é o factor mais valorizado pelos eleitores portugueses na definição do seu voto nas eleições europeias. São 58% os inquiridos para a sondagem do Cesop – Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica para o PÚBLICO, RTP e Antena 1 que consideram “muito importante” a política nacional no momento da decisão. Apenas 50% atribuem a mesma relevância às questões europeias.

Há, no entanto, diferenças na valorização dos factores conforme o partido apoiado: os eleitores que expressam preferência pelo Partido Socialista (PS) e pela Iniciativa Liberal (IL) colocam a política nacional e a europeia no mesmo patamar de importância. Os inquiridos que admitem votar na CDU são os únicos que não seguem a tendência maioritária e que conferem maior relevância às questões europeias, acima das nacionais.

Já o nome do cabeça de lista é o factor menos valorizado pelos inquiridos desta sondagem no momento de decidir o seu voto: 49% considera-o importante, 36% muito importante e 15% pouco ou nada. E são os eleitores do Livre os que menos valorizam esse factor.

Em sentido inverso, os apoiantes da IL são os que mais valorizam a escolha do cabeça de lista: 92% consideram-na importante ou muito importante na hora de pôr a cruz no boletim. Entre os inquiridos que indicam a intenção de votar no PS ou na Aliança Democrática (AD), a percentagem é de 90%.

Já o próprio partido é um factor mais importante para os eleitores do que a identidade do cabeça de lista no momento de decidir o seu voto, e são os apoiantes da CDU quem mais se destaca neste campo, conferindo-lhe um valor superior mesmo ao da situação política nacional e da europeia. Os inquiridos que manifestam preferência pela AD, IL e Bloco de Esquerda são os que menos valorizam o partido como factor de decisão do voto.

O relatório da sondagem não indica os factores de voto em relação ao PAN, devido ao baixo número de intenções de voto manifestadas neste inquérito.