Pinho e gémeas: A justiça entrou na campanha das europeias

Estamos a pouco mais de 24 horas do fim da campanha eleitoral para as eleições europeias de 2024.

A campanha está quase a entrar na recta final e esta quinta-feira fica também marcada pela acusação ao antigo ministro Manuel Pinho no Caso EDP e pelas buscas no âmbito do caso das gémeas que levaram o antigo secretário de Estado da Saúde Lacerda Sales a ser constituído arguido. A justiça quis entrar dentro da campanha para as eleições europeias?

