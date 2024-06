“A Justiça também tem de cuidar do Estado democrático”, defende Porfírio Silva

Deputado do PS reagiu às buscas do caso das gémeas e à sentença do caso EDP. Também Eurico Brilhante Dias e Paulo Pedroso fizeram leitura política.

Reagindo ao facto de, nesta quinta-feira, terem sido efectuadas buscas judiciais na secretaria de Estado da Saúde e no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, a propósito do "caso das gémeas", e ter sido lida a sentença do caso EDP, o deputado e dirigente do PS Porfírio Silva declarou ao PÚBLICO que “não há justiça a não ser num Estado democrático e a Justiça também tem de cuidar do Estado democrático”.