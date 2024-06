IRS: Galamba entrou na ala direita do PS?

O socialista João Galamba criticou o sentido de voto do PS na questão do IRS.

Tinham passado no primeiro teste; confirmaram agora no segundo. Os socialistas conseguiram, com a ajuda do Chega, da IL, e de toda a esquerda, fazer aprovar a sua versão da redução do IRS para os seis primeiros escalões para, possivelmente, ser aplicada já em Julho. Ao mesmo tempo, levaram a que o texto de substituição do PSD/CDS à proposta de lei do Governo, que mexia nas taxas nos oito primeiros degraus, ficasse pelo caminho. Mas o socialista João Galamba criticou o sentido de voto do PS. Está Galamba a querer afirmar-se como alternativa interna entre os socialistas?

