Salvar uma pessoa ou um animal? É escolher “entre pai e mãe”

Este é o resumo da última entrevista do podcast A minha família é melhor que a tua", em que se entrevistam outros membros das listas que não o "cabeça". O Chega também foi convidado, mas nunca marcou uma data.

Pode ouvir os outros episódios aqui.

Faça-me o seu auto-retrato.

Tenho 35 anos, tenho raízes em Trás-os-Montes, mas sempre vivi e cresci entre o Porto e Matosinhos. E Matosinhos, pelas ruas da Senhora da Hora, por Leça do Balio. Formei-me na área do design, de multimédia. Depois, mais tarde, enveredei pela gestão do design e empreendedorismo. Sou fã do espaço, adoro tudo que tem a ver com o espaço, com a ciência. Gosto de cozinhar, adoro fazer puzzles, montar legos. Também gosto de pintar e de desenhar.

Como é que o PAN se posiciona em relação à guerra da Ucrânia?

A guerra da Ucrânia é aquilo que nós podemos chamar uma guerra de nervos, porque é uma guerra que tem avanços e tem recuos, mas esses avanços e recuos obrigam -nos a cada vez mais ter uma resposta mais preparada para impedir obviamente que a Ucrânia caia às mãos da Rússia. O PAN desde o início que apoiou a Ucrânia. Nós fomos os primeiros partidos a recomendar ao governo que apoiasse o processo, por exemplo, da constituição de tribunal penal especial para investigar e julgar os crimes de guerra perpetrados pela Rússia nesta invasão. Também condenamos o ecocídio.

Fomos os primeiros partidos a condenar o ecocídio provocado pela Rússia na Ucrânia e que até o presidente Zelensky abordou várias vezes, com o impacto ambiental que a guerra acaba por ter no território. Estamos desde a primeira hora ao lado da Ucrânia e sabemos bem quais são essas responsabilidades.

Admitem o envio de soldados portugueses para a Ucrânia?

Somos um partido pacifista mas compreendemos bem o contexto histórico que estamos a viver e se pudermos fazer aqui paralelismos podemos dizer que estamos talvez em 1938. Ao contrário da Checoslováquia, quando foi invadida pela máquina de guerra nazi, a Ucrânia está a resistir.

Enquanto a Ucrânia não cair, não há possibilidade da Rússia avançar para outros países europeus. O que nós estamos a tentar fazer é aguentar ao máximo este período que tem um paralelismo com 1938 e 1939. E depois toda a gente sabe o resto da história e dá-se o arranque da Segunda Guerra Mundial em 1940.

A Ucrânia não luta só pelas suas fronteiras e é bom que as pessoas tenham esta noção. A Ucrânia luta, obviamente, pelas suas fronteiras, mas está a lutar pelo projecto europeu. Cada dia de luta da Ucrânia é mais um dia de vida do projecto europeu. Isto é muito importante, as pessoas perceberem isto. No dia que a Ucrânia cair, o projecto europeu fica risco. E, portanto, aceleramos o passo para 1939 e, se calhar, mais tarde para 1940. Portanto, o contexto histórico é sempre muito importante e o PAN está, obviamente, ao lado da Ucrânia.

Apesar de tudo, não respondeu totalmente à pergunta, embora haja aí um implícito. Tendo em conta o paralelismo que fez com a Segunda Guerra, admite o envio de soldados portugueses para a Ucrânia?.

Nós temos que fazer de tudo. Essa decisão obviamente que não é uma decisão que será tomada ânimo leve. Terá que ser muito bem ponderada na altura certa. Mas como membros da União Europeia e também como membros da NATO, obviamente que teremos que ser chamados à responsabilidade e o que tiver que ser, será.

Qual é a diferença entre votar PAN ou Livre? O Livre é de esquerda, o PAN diz que não é de direita nem de esquerda.

O PAN olha holisticamente para as pessoas, os animais e a natureza. Olhamos para este problema das alterações climáticas precisamente na sua fonte. Tem a ver com a pecuária, tem a ver com a forma como nos alimentamos e produzimos essa alimentação. Precisamos de fazer uma reforma alimentar. E nós não olhamos para os animais apenas como animais de companhia.

Olhamos para os animais como membros da nossa família, seja ele cão, seja ele gato. Existe uma integração entre a existência humana e a natureza. Podemos ter natureza que sem animais, obviamente, será menos rica. E quem fala na natureza fala nos oceanos, fala na densidade das florestas. E obviamente que isto tem na questão animal e na questão ambiental. Na questão social também existem diferenças. Consideramos que a nossa visão passa por esta por esta capacidade de decidir, independentemente de ser à esquerda ou à direita. Porque há uma coisa que é verdade.

O crescimento dos partidos populistas acontece porque os problemas das pessoas raramente são colocados cima da mesa em primeiro lugar. O que acontece é que primeiro se discute se é a esquerda que tem razão, se é a direita que tem razão e muitas vezes as pessoas ficam colocadas em segundo plano. E dá para ver isso, por exemplo, na questão da saúde, da educação.

Disse que os animais são vistos por vós como membros da família. Se tiver que salvar uma pessoa ou um animal o que é que faz?

Essa questão é muito simples de responder. Imaginemos, por exemplo, que

